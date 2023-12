Zmarł ks. inf. Ireneusz Skubiś  

Co nam przyniosły? Powoli wraca, choć minie sporo czasu, zanim wróci. A potem znowu odejdzie. A właściwie odleci. Co 76 lat na nocnym niebie widać wyraźnie kometę Halleya. Właśnie osiągnęła aphelium, czyli punkt najbardziej oddalony od Ziemi. Doleci do nas w 2061 roku.