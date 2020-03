Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele „Gościa Niedzielnego",

informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego" wstrzymany czasowo zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika.

Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego" w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).

Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły dotyczące zamówienia wersji papierowej "Gościa" i "Małego Gościa" znajdziecie tutaj: PRENUMERATA lub pod nr. tel. 32 608 80 83.

UWAGA: "GOŚĆ NIEDZIELNY" w formacie PDF w naszym sklepie internetowym:

Od czwartku kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi – będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu – w sklepie internetowym "Gościa Niedzielnego" sklep.gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych. Cena wydania 3 zł.

Pragniemy również zachęcić do skorzystania z DARMOWEGO, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego" nr 12/2020 w aplikacji. Dostępne od czwartku w serwisie e.gosc.pl i w aplikacji "Gościa Niedzielnego", którą można pobrać ze sklepów Google Play lub AppStore.

Wciąż istnieje również możliwość zakupu dostępu do poszczególnych artykułów z osobna. Tutaj znajdziecie przegląd ostatniego wydania: GN 11/2020



Podjęcie decyzji o wstrzymaniu kolportażu parafialnego było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.