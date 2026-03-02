Tak zwany obrzęd wybrania, którym rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu, jest przeżywany w różnych datach w zależności od diecezji. Dlatego nie znamy jeszcze kompletnej liczby katechumenów. Jednakże dane napływające z diecezji, w których przygotowujący się do chrztu dorośli i nastolatkowie odpowiedzieli już na ostateczne wezwanie biskupa, świadczą o wyraźnej tendencji wzrostowej.

Wyraźny wzrost we wszystkich diecezjach

Jak podaje tygodnik Famille Chrétienne, w Paryżu zgłosiło się 788 osób. W roku ubiegłym było ich 672. W diecezji Meaux ochrzczonych zostanie 770 nastolatków i dorosłych (+16 proc.), w Evry 519 (+17 proc.), w Wersalu ponad 800 (+20 proc.), w Pontoise 683 (+12 proc.), w Tuluzie 450 (+25 proc.), w Montpellier 351 (+27 proc.), 264 w Rennes (+32 proc.), w Lyonie 710 (+15 proc.), w Orleanie 253 (+55 proc.), w Metz 189 (+22 proc.), w Clermont-Ferrand 128 (+30 proc.), w Cambrai 286 (+19 proc.).

4 tys. w roku 2015, w tym roku ponad 20 tys.

Na tej podstawie można już prognozować, że w najbliższą Wielkanoc zostanie przekroczony symboliczny próg 20 tys. nowo ochrzczonych nastolatków i dorosłych. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym do chrztu zgłosiła się rekordowa liczba 17 800 osób, o 5 tys. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w 2015 r. katechumenów było niespełna 4 tys.

To oni nas ewangelizują

„Jeśli zjawisko to będzie się utrzymywać, w ciągu pięciu lat doprowadzi to do prawdziwej transformacji naszych wspólnot chrześcijańskich" – przewiduje bp Benoît Bertrand, ordynariusz diecezji Pontoise w regionie paryskim. Jego zdaniem katechumenat, który do niedawna był drugorzędną posługą parafialną, stanie się centralnym punktem życia duszpasterskiego. Wiele inicjatyw będzie się koncentrować wokół nowo ochrzczonych. „To oni będą nas ewangelizować" – dodaje bp Bertrand w wywiadzie dla tygodnika diecezjalnego Paris Notre-Dame.

Zamiłowanie do liturgii, prawowierność w sprawach doktrynalnych

Jak pokazuje doświadczenie, młodzi francuscy konwertyci wykazują się zdolnością przekładania chrześcijańskiego przesłania na współczesne formy, a jednocześnie odznaczają się zamiłowaniem do liturgii i solidną prawowiernością w sprawach doktrynalnych.