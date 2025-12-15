Adwent jako czas oczyszczenia i nadziei

Odnosząc się do Adwentu, kardynał podkreślił, że okres ten nie może sprowadzać się do zewnętrznych przygotowań do Bożego Narodzenia. Przypomniał, że rok liturgiczny przybliża historię zbawienia, a nadzieja chrześcijańska opiera się wyłącznie na Chrystusie. W tym kontekście stwierdził: „Przygotowanie do Bożego Narodzenia nie może polegać wyłącznie na kupowaniu prezentów i poddawaniu się pewnej romantycznej atmosferze tego okresu”.

Kard. Müller ostrzegł przed pokusą polegania na ideologicznych lub politycznych rozwiązaniach przedstawianych jako zbawienne. „Nie możemy pokładać naszej nadziei – ani w życiu, ani w śmierci – na fałszywych prorokach i pseudomesjaszach stworzonych przez ideologię i politykę”, zaznaczył, podkreślając, że najnowsza historia pokazała konsekwencje tych fałszywych obietnic.

Europa i proces dechrystianizacji

W swojej analizie sytuacji europejskiej były prefekt Kongregacji Nauki Wiary stwierdził, że współczesny sekularyzm nie oznacza zaniku religii, ale zastąpienie chrześcijaństwa formą świeckiego samowyzwolenia. „Europejski sekularyzm nie jest pozbawiony religii; jest to łagodna – a czasem gwałtowna – forma dechrystianizacji” – wyjaśnił.

Jego zdaniem decydującą kwestią dla chrześcijan nie jest kontekst kulturowy, w którym żyją, ale wierność Bogu. „Dla nas decydujące znaczenie ma nie to, czy żyjemy w środowisku świeckim czy religijnym, ale to, czy pokładamy ufność w Bogu poprzez wiarę, nadzieję i miłość” – stwierdził.

Sobór Watykański II i jego właściwa interpretacja

Zapytany o debaty dotyczące Soboru Watykańskiego II, kard. Müller wyraźnie odrzucił przeciwstawianie jego litery i ducha. „To rozróżnienie jest obrazą teologicznej inteligencji każdego katolika” – stwierdził. Jak wyjaśnił, odwołanie się do rzekomego „ducha Soboru” w opozycji do jego oficjalnych tekstów wprowadza kategorie obce wierze i nie ma związku z działaniem Ducha Świętego w Kościele. Podkreślił, że naukę soborową należy interpretować w kontekście ciągłości tradycji apostolskiej, a nie jako zerwanie z nią.

Bractwo św. Pio X a jedność Kościoła

W odniesieniu do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (lefebrystów) kard. Müller stwierdził, że nie można kontynuować dialogu bez pełnego uznania Soboru Watykańskiego II za ważny sobór powszechny. Odrzucił tezę o sede vacante i pogląd, że grupa ta stanowi ostatnią linię obrony autentycznej wiary katolickiej. „Nie ma żadnego uzasadnienia dla dystansowania się od Kościoła katolickiego” – zaznaczył, przypominając, że Kościół, jak podkreślał św. Augustyn, składa się ze świętych i grzeszników. W tym kontekście stwierdził, że jedność kościelna opiera się na Chrystusie i wyraża się w sposób widoczny w posłudze Piotrowej, sprawowanej obecnie przez papieża Leona XIV.

Krytyka niemieckiej drogi synodalnej

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary był szczególnie krytyczny wobec niemieckiej drogi synodalnej, której odmówił jakiegokolwiek autorytetu nauczania. „Organizacja tzw. drogi synodalnej nie posiada autorytetu doktrynalnego ani nie jest zgromadzeniem konstytucyjnym” – stwierdził, podkreślając, że nie może ona ustanowić „Kościoła narodowego” poza powszechną wspólnotą. Przestrzegł, że niektóre propozycje promowane w tym procesie nie stanowią uzasadnionego rozwoju doktryny, ale zerwanie z Objawieniem. „Jest to heretycka próba zastąpienia chrześcijańskiego rozumienia osoby ludzkiej ideologią gender” – stwierdził, wskazując ponadto, że kryzys kościelny w Niemczech znajduje odzwierciedlenie w masowej utracie wiernych, zamykaniu seminariów i spadku powołań. Przypomniał również słowa papieża Franciszka zawarte w liście z 2019 r. do niemieckich katolików, w którym ostrzegał, że Kościół „nie odnawia się, dostosowując się do ducha czasu, ale odkrywając na nowo Ewangelię”.

Wezwanie do jasności doktrynalnej

W trakcie wywiadu kardynał Müller podkreślił, że wiarygodność i jedność Kościoła zależą od wierności Objawieniu i jasnego nauczania wiary. Jego zdaniem tylko Kościół zakorzeniony w Chrystusie i Tradycji może stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata, nie tracąc swojej tożsamości.